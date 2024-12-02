İrfan Can Kahveci, 38 gün sonra 11'de

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, 38 gün ve 5 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci, 38 gün sonra 11'de
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02 Aralık 2024 20:24
Son güncelleme 02 Aralık 2024 20:25
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü.

Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı.

Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu.

İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

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