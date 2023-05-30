İrfan Can Eğribayat, İzmir'e kupa için dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe 'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ı son derece özel bir karşılaşma bekliyor. Sarı-lacivertli forma altındaki ilk senesinde kupa kazanma şansına sahip olan 25 yaşındaki eldiven için farklı bir maç olacak. 2020-2022 yılları arasında Göztepe kalesini koruyan ve Gürsel Aksel Stadı'nda maçlara çıkan İrfan Can, şimdi Fenerbahçe formasıyla eski evine geri dönecek. 2014 yılından bu yana hiç kupa kazanamayan sarı-lacivertliler, bu hasretini bitirmek istiyor. İrfan Can Eğribayat da henüz ilk senesinde kupa kazanmaya çok yakın.

KUPA İÇİN DÖNÜYOR

Sezon başında geldiğinde Altay Bayındır'ın arkasında ikinci kaleci olarak bekleyen başarılı eldiven, takım arkadaşının sakatlığının ardından sarı-lacivertlilerin oynadığı son 8 resmi maçın tamamında kaleyi korudu. Fenerbahçe taraftarlarıyla da iyi bir iletişim yakalayan İrfan Can Eğribayat, mutsuz anılarla ayrıldığı Göztepe'den sonra kendini buldu.

Şu anda bonservisi Göztepe'de olan ancak Fenerbahçe'nin kalıcı olarak takımda tutmayı düşündüğü deneyimli kaleci, kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etmeyi istiyor. Göztepe'de taraftarlarla sorunlar yaşayan ve İzmir'den üzgün ayrılan İrfan Can Eğribayat, 11 Mayıs Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'ndaki Türkiye Kupası finaline zafer için geliyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir'le oynayacağı finalde de sakatlık ya da ceza durumu olmazsa İrfan Can Eğribayat'ın oynaması bekleniyor.

3 MAÇTA DA KALEDE

Sarı-lacivertlilerin ligde ve kupada sadece 3 resmi maçı kaldı. Her ne kadar Altay Bayındır iyileşip saha çalışmalarına başlasa da teknik direktör Jorge Jesus'un İrfan Can Eğribayat'la sezonu tamamlaması bekleniyor.

Hem İrfan Can'ın form yakalaması hem de Altay'ın henüz hazır olmaması nedeniyle Jesus'un kalede değişiklik yapmayı düşünmediği vurgulandı.