İrfan Can Eğribayat, İzmir'e kupa için dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe 'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ı son derece özel bir karşılaşma bekliyor. Sarı-lacivertli forma altındaki ilk senesinde kupa kazanma şansına sahip olan 25 yaşındaki eldiven için farklı bir maç olacak. 2020-2022 yılları arasında Göztepe kalesini koruyan ve Gürsel Aksel Stadı'nda maçlara çıkan İrfan Can, şimdi Fenerbahçe formasıyla eski evine geri dönecek. 2014 yılından bu yana hiç kupa kazanamayan sarı-lacivertliler, bu hasretini bitirmek istiyor. İrfan Can Eğribayat da henüz ilk senesinde kupa kazanmaya çok yakın.