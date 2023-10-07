İrfan Buz, Şanlıurfa ile ilk maçında kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, evinde Gençlerbirliği ile 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Buz, Şanlıurfa ile ilk maçında kaybetti
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07 Ekim 2023 18:08
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

11 Nisan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 71. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti.

Şanlıurfaspor'un tek golü ise 30. dakikada Mert Çapar'dan geldi.



İRFAN BUZ MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 14'e yükseltti. 5 maçtır galip gelemeyen ve takımın başına teknik direktör İrfan Buz'u getiren Şanlıurfaspor, galibiyet hasretini 6'ya çıkarttı ve kötü seriye son veremedi.

Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Göztepe'ey konuk olacak. Gençlerbirliği ise Altay'ı ağırlayacak.

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