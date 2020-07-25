Inter, umudunu Lukaku ve Alexis ile korudu!

İtalya Ligi Serie A'da 36. hafta karşılaşmasında Genoa, Inter'i konuk etti.



Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 34. ve 90+3. dakikalarda Romelu Lukaku ile 83. dakikada Victor Moses'ın asistinde Alexis Sanchez kaydetti.



Serie A'da 2 maç aradan sonra kazanan Inter, puanını 76'ya çıkartarak lider Juventus'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Ligde 2 maç aradan sonra kaybeden Genoa ise düşme hattının 4 puan üstünde 36 puanla 17. sırada yer aldı.



Inter, gelecek hafta Napoli'yi konuk edecek. Genoa ise Sassuolo deplasmanına gidecek.



