Inter, umudunu Lukaku ve Alexis ile korudu!

İtalya Ligi Serie A'da 36. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Genoa'yı 3-0 mağlup etti ve lider Juventus'un arkasında 76 puanla 2. sırada yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Inter, umudunu Lukaku ve Alexis ile korudu!
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25 Temmuz 2020 22:03
İtalya Ligi Serie A'da 36. hafta karşılaşmasında Genoa, Inter'i konuk etti.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 34. ve 90+3. dakikalarda Romelu Lukaku ile 83. dakikada Victor Moses'ın asistinde Alexis Sanchez kaydetti.

Serie A'da 2 maç aradan sonra kazanan Inter, puanını 76'ya çıkartarak lider Juventus'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Ligde 2 maç aradan sonra kaybeden Genoa ise düşme hattının 4 puan üstünde 36 puanla 17. sırada yer aldı.

Inter, gelecek hafta Napoli'yi konuk edecek. Genoa ise Sassuolo deplasmanına gidecek.



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