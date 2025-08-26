25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
Newcastle-Liverpool
2-3
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
Sevilla-Getafe
1-2
Udinese-Verona
1-1
Inter-Torino
5-0

Inter'in Yusuf Akçiçek planı!

Yusuf Akçiçek için yaptığı 16 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Inter'in, milli stoper için bu hafta İstanbul'a bir temsilci yollama kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bilindiği gibi genç stopere İtalyan devi Inter talip olmuş ancak yapılan 16 milyon Euro'luk teklif Fenerbahçe tarafından reddedilmişti.

İSTANBUL'A TEMSİLCİ

Bu gelişme üzerine İtalyan ekibinin Yusuf için bu hafta İstanbul'a bir temsilci yollama kararı aldığı öğrenildi. Tarafların İstanbul'da yapacağı görüşme de Inter'in teklifini artırması bekleniyor.

Gelen bilgiler ise teklifin 20 milyon euro ve üzerine çıkması durumunda Fenerbahçe'nin Yusuf'un ayrılığına izin vereceği yönünde.


INTER'IN YUSUF PLANI

Inter'in Milli stoperin transferi için Fenerbahçe ile anlaşması durumunda genç oyuncuyu bu sezon Sarı-Lacivertlilere kiralamayı teklif edip bir sonraki sezon takıma katma düşüncesi olduğu da gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu. Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
