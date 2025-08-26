Inter'in Yusuf Akçiçek planı!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bilindiği gibi genç stopere İtalyan devi Inter talip olmuş ancak yapılan 16 milyon Euro'luk teklif Fenerbahçe tarafından reddedilmişti.
İSTANBUL'A TEMSİLCİ
Bu gelişme üzerine İtalyan ekibinin Yusuf için bu hafta İstanbul'a bir temsilci yollama kararı aldığı öğrenildi. Tarafların İstanbul'da yapacağı görüşme de Inter'in teklifini artırması bekleniyor.
Gelen bilgiler ise teklifin 20 milyon euro ve üzerine çıkması durumunda Fenerbahçe'nin Yusuf'un ayrılığına izin vereceği yönünde.
INTER'IN YUSUF PLANI
Inter'in Milli stoperin transferi için Fenerbahçe ile anlaşması durumunda genç oyuncuyu bu sezon Sarı-Lacivertlilere kiralamayı teklif edip bir sonraki sezon takıma katma düşüncesi olduğu da gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu. Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
