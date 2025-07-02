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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini belirledi!

Galatasaray'ın gündeminde bulunan Hakan Çalhanoğlu için kulübü Inter bonservis bedelini belirledi.

calendar 02 Temmuz 2025 08:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini belirledi!
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Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu ile Inter'in arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Hakan'ı satmayı düşünen Inter, milli yıldızın bonservisini belirledi.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Fluminense yenilgisi sonrası gelen açıklamalarla birlikte İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoglu için Inter, en az 30 milyon Euro bonservis bekliyor.

MAKSİMUM 15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bu transfer için maksimum 15 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen Hakan, 11 gol, 8 asist kaydetti. 

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