Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu ile Inter'in arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Hakan'ı satmayı düşünen Inter, milli yıldızın bonservisini belirledi.
30 MİLYON EURO BONSERVİS
Fluminense yenilgisi sonrası gelen açıklamalarla birlikte İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoglu için Inter, en az 30 milyon Euro bonservis bekliyor.
MAKSİMUM 15 MİLYON EURO
Galatasaray'ın bu transfer için maksimum 15 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen Hakan, 11 gol, 8 asist kaydetti.
30 MİLYON EURO BONSERVİS
Fluminense yenilgisi sonrası gelen açıklamalarla birlikte İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoglu için Inter, en az 30 milyon Euro bonservis bekliyor.
MAKSİMUM 15 MİLYON EURO
Galatasaray'ın bu transfer için maksimum 15 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen Hakan, 11 gol, 8 asist kaydetti.