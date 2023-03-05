Serie A'nın 25. haftasında Inter, sahasında Lecce'yi ağırladı.



Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı Inter 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.



Maçın 29. dakikasında Mkhitaryan'ın golüyle öne geçen Inter, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Inzaghi'nin öğrencileri 53. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru maçın sonuna kadar tutarak galibiyeti elde etti.



Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 78 dakika forma giydi.



Bu sonuçla Inter 50 puana yükseldi, Lecce ise 27 puanda kaldı.





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