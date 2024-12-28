Inter, deplasmanda üç puanı üç golle aldı

İtalya Serie A'nın 17. hafta maçında Inter, deplasmanda Cagliari'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Inter, deplasmanda üç puanı üç golle aldı
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28 Aralık 2024 21:57
Son güncelleme 28 Aralık 2024 23:06
İtalya Serie A'nın 17. hafta karşılaşmasında Inter, Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 3-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 53'te Bastoni, 71'de Lautaro Martinez ve 78'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydiği maçta, takımının üçüncü golünü kaydetti.

HAKAN'IN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ!

Hakan Çalhanoğlu, Cagliari karşısında sergilediği etkileyici performansla dikkat çekti. Maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 80 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 1 gol kaydetti. Toplamda 103 kez topla buluşan Çalhanoğlu, 92 pas denemesinin 83'ünde isabet sağlayarak %90'lık bir başarı oranı yakaladı. Ayrıca takım arkadaşlarına 4 kilit pas vererek hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı.

Inter, bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı. Cagliari, 14 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Venezia deplasmanına gidecek. Cagliari, Monza'ya konuk olacak.

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