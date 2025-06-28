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İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı!

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen şampiyona, İstanbul'da düzenlendi

calendar 28 Haziran 2025 20:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı!
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Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası'nın 2. etap yarışları, İstanbul'da gerçekleştirildi.

THSF'den yapılan açıklamaya göre, Maltepe Hasan Polat Stadı'nda düzenlenen yarışlarda ilk 10'a giren isimler şöyle:

1. Nazım Tüzün, 2. Atakan Mercimek, 3. Burak Mercimek, 4. Batu Erilkun, 5. Musab Zübeyr Dönmez, 6. Kaan Topsakal, 7. Emin Bekir Başaran, 8. Kerem Yiğit, 9. Muhammed Esad Özlemiş, 10. Yusuf Can Yılmaz

Şampiyonanın birinci ve ikinci etaplarında en iyi sürelere imza atan 32 pilot, 5 Temmuz'da Maltepe Hasan Polat Stadı'nda düzenlenecek finalde mücadele edecek.


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