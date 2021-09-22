Iniesta: "Xavi Barcelona teknik direktörlüğüne hazır"

Andres Iniesta, eski takım arkadaşı Xavi Hernandez'in Katalan ekibinin teknik direktörlüğü için hazır olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Iniesta: 'Xavi Barcelona teknik direktörlüğüne hazır'
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22 Eylül 2021 08:00
 

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, eski takım arkadaşı ve teknik direktör Xavi Hernandez'in takımlarının başına geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Iniesta Sport.es'e yaptığı açıklamada Barcelona'da daha önce de teknik adamlık için adı geçen Xavi ile ilgili, "Bence hazır. Daha doğrusu bana eğer yedek kulübesinde Xavi'nin takımı temsil edip edemeyeceğini soruyorsanız evet derim. O, bu zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Kendisini çok geliştirdi ve aynı zamanda da önemli bir özgüvene sahip" diye konuştu.

Barcelona'da kötü gidiş nedeniyle Ronaldo Koeman'un koltuğunun sallantıda olduğu ve yerine Roberto Martinez, Löw, Antonio Conte, Phillip Cocu ve Andrea Pirlo isimleri geçiyordu.


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