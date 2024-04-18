İngiltere devleri Diomande'nin peşinde

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Newcastle United, Chelsea ve Liverpool gözünü Sporting forması giyen Ousmane Diomande'ye çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İngiltere devleri Diomande'nin peşinde
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18 Nisan 2024 14:07
Premier Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

Liverpool, Chelsea ve Newcastle United gelecek sezonun çalışmaları kapsamında gözünü aynı isme çevirdi.

80 MİLYONLUK MADDESİ VAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool, Newcastle United ve Chelsea gözünü Sporting Lizbon forması giyen Ousmane Diomande'ye çevirdi.

20 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız oyuncunun 80 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olduğu ve Sporting'in bunun aşağısında gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği söylendi.

34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sporting formasıyla 34 resmi maça çıkan Ousmane Diomande bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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