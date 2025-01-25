İngiltere'de sürpriz takas ihtimali!

Manchester United, Chelsea'den Christopher Nkunku ile ilgileniyor. Chelsea ise Manchester United'dan Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak istiyor. İki takım arasında sürpriz bir takas gerçekleşebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İngiltere'de sürpriz takas ihtimali!
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25 Ocak 2025 17:22
İngiltere'de ara transfer döneminde Chelsea ve Manchester United arasında sürpriz bir takas ihtimali gündeme geldi.

Manchester United, Chelsea'den Christopher Nkunku ile ilgileniyor. Chelsea ise Manchester United'dan Alejandro Garnacho takviyesi planlıyor.

TAKAS İHTİMALİ MASADA

Sky'da yer alan habere göre, bu gelişmelerin ardından iki takım arasında takas gündeme geldi. Manchester United ve Chelsea'nin şu anda transferler için temas halinde olduğu ve takas ihtimalinin de masada olduğu kaydedildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Chelsea dışında Napoli de Manchester United'dan Garnacho ile ilgileniyor. Nkunku için Manchester United dışında Bayern Münih de devrede.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Manchester United'da bu sezon 33 maçta süre bulan Garnacho, 8 gol attı ve 5 asist yaptı. Chelsea'de bu sezon 28 maçta oynayan Nkunku, 13 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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