İngiltere'de gündem Semih Kılıçsoy!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.
Öncesinde Fulham'ın listesinde olan Semih için şimdi Aston Villa devreye girdi. Premier Lig ekibinin Beşiktaş'a teklifini iletmesi Ada'da heyecan yarattı.
18 yaşındaki futbolcuya 18 milyon euro'yu bulan bir teklif hazırlanması öne çıkarıldı. İngiliz basını Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy ısrarını sürdüreceği belirtildi. Aston Villa'nın yeni bir teklif hazırlığında olduğu, Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi.
SEZON RAKAMLARI
Beşiktaş'la olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 11 gol 3 asist istatistiği yakaladı.
Öncesinde Fulham'ın listesinde olan Semih için şimdi Aston Villa devreye girdi. Premier Lig ekibinin Beşiktaş'a teklifini iletmesi Ada'da heyecan yarattı.
18 yaşındaki futbolcuya 18 milyon euro'yu bulan bir teklif hazırlanması öne çıkarıldı. İngiliz basını Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy ısrarını sürdüreceği belirtildi. Aston Villa'nın yeni bir teklif hazırlığında olduğu, Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi.
SEZON RAKAMLARI
Beşiktaş'la olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 11 gol 3 asist istatistiği yakaladı.