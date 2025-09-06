2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında İngiltere, sahasında Andorra'yı konuk etti. İngiltere, Villa Park'ta oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada kendi kalesine Christian Garcia ve 67. dakikada Declan Rice attı.
Bu sonucun ardından İngiltere, 4 maçta 12 puana ulaştı. Grupta 5 maç oynayan Andorra, henüz puanla tanışamadı.
İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında Sırbistan deplasmanına konuk olacak. Andorra, Letonya deplasmanına gidecek.
