03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajoub ile bir araya geldi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz." dedi.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) Başkanı Jibril Rajoub ile İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya gelen Infantino, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez, ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz."


Infantino, "Başkan Rajoub'u ve PFA'yı bu dönemde gösterdikleri dirençten dolayı övüyorum ve FIFA'nın bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya olan kararlılığını yineledim." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
