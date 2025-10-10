09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Infantino'dan Türkiye'ye ateşkes tebriği

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze'de sağlanan ateşkes sürecine katkı sağlayan ülkeleri kutladı. Roma'daki toplantıda konuşan Infantino, Türkiye'nin de dahil olduğu iş birliğinin barış için umut verici olduğunu belirtti.

calendar 10 Ekim 2025 00:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeleri, yaptıkları iş birliğinden dolayı tebrik etti.
 
Infantino, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "ABD ve başkanı Donald Trump'ı, Katar, Mısır ve Türkiye'yi, ayrıca Orta Doğu'da barış sürecinin ilk aşamasında ateşkes ve anlaşmanın sağlanması için iş birliği yapan tüm ülkeleri tebrik ediyoruz. Barış, harika bir haber ve herkese yeni umut veriyor. Dünya çapında herkes artık bu barış sürecini tam olarak desteklemeli. Başkan Donald Trump, kararlı adımlarıyla kesinlikle Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyor." ifadelerini kullandı.
 
Kurulda görüşülen konuların temelinde birlik ve beraberliğin yattığını da kaydeden Infantino, Orta Doğu'daki gelişmeleri öğrenmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
