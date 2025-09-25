Infantino'dan Filistin açıklaması: 'Ben de ağlıyorum'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım başta olmak üzere dünyada gerçekleşen birçok savaş hakkında konuştu.



"BEN DE ACI ÇEKİYORUM"



ABD'nin New York şehrindeki bir etkinlikte konuşan Infantino, "Ne yazık ki bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum." dedi.