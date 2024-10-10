Immobile devlerle yarışıyor!

Beşiktaş'ın tecrübeli santraforu Ciro Immobile, 12 maçta attığı 11 golle Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok gol atan forvetler arasında 4. sırada yer aldı.
İlk sırayı 10 maçta 12 gol kaydeden Viktor Gyökeres alırken, 2. sırada ise 11 maçta 12 gol atan Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski var. 3. sıradaki isim ise 10 maçta 11 kez gol sevinci yaşayan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 14 maçta 10 gol atan Krzysztof Piatek 6, 13 maçta 9 gol kaydeden Edin Dzeko ise 9. sırada yer aldı.
İlk sırayı 10 maçta 12 gol kaydeden Viktor Gyökeres alırken, 2. sırada ise 11 maçta 12 gol atan Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski var. 3. sıradaki isim ise 10 maçta 11 kez gol sevinci yaşayan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 14 maçta 10 gol atan Krzysztof Piatek 6, 13 maçta 9 gol kaydeden Edin Dzeko ise 9. sırada yer aldı.