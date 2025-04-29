İlkin Aydın, ameliyat oldu

Galatasaray, takım kaptanı İlkin Aydın'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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İlkin Aydın, ameliyat oldu
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29 Nisan 2025 22:24
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İlkin'in, sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.

İlkin Aydın, bu ameliyatların ardından yaklaşık 4 hafta dinlenecek.

Açıklamada, "Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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