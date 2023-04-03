İlker Yağcıoğlu: 'Ne yaptığını bilen bir oyuncu yok'

Takvim yazarı İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 mağlup olduğu maçı yorumladı.



İlker Yağcıoğlu, "Koskoca Fenerbahçe'de 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler haricinde ne yaptığını bilen ve taraftarları heyecanlandıran bir tane oyuncu bile yok." dedi.



İŞTE YAĞCIOĞLU'NUN SÖZLERİ:



"Dün gece Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisiyle Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un iflasına şahitlik ettik. Üçlü savunma ile oynadığı her maçta ligde büyük sıkıntılar yaşayan Jesus, Beşiktaş derbisine de 3 stoperle başladı. Galatasaray mağlubiyetinden hiç ders almamış olsa gerek ki bu hatalarında ısrar etti.



İlk 11 seçimlerinde kendi oyuncularına tanıdığı ayrıcalık, takım içindeki forma adaletinin de bozulmasına sebep oldu. Joao Pedro'ya ve Arao'ya verdiği şansın yarısını İsmail Yüksek ve Emre Mor'a vermeyen bir Jesus var. Haftalardır oynatmadığı Mert Hakan Yandaş'ı tuttu böylesine kritik bir bir maçta sahaya sürdü. Koskoca Fenerbahçe'de 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler haricinde ne yaptığını bilen ve taraftarları heyecanlandıran bir tane oyuncu bile yok.



10 kişi kalmış rakibine karşı 3 stoperinden birini çıkarıp hücumda bir kişi fazlalaşmayı dahi düşünemeyen bir Jesus izledik. Fenerbahçe sonuç itibarıyla iki ezeli rakibinden 6 gol yiyen bir takım. Jesus ve öğrencileri bundan sonraki süreçte belini doğrultamaz. Fatura da bu başarısızlığın ardından sahiplerine kesilir."





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