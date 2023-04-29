İlker Yağcıoğlu: "Affedilemez bir hata"

Fenerbahçe'nin 3-1'lik Demir Grup Sivasspor galibiyeti beIN Süper Lig'de değerlendirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlker Yağcıoğlu: 'Affedilemez bir hata'
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29 Nisan 2023 22:57
Fenerbahçe'nin 3-1'lik Demir Grup Sivasspor galibiyeti beIN Süper Lig'de yorumlandı.

Sarı lacivertlie takımın kritik bir galibiyet aldığını belirten İlker Yağcıoğlu, "Jesus'un 3'lü savunmaya dönüşü bugün iyi oynadı. Ferdi maçın kahramanı oldu. Arda 45 dakika etkili oldu ve bence ikinci yarıda oyundan alınması doğru bir karardı. Psikolojisi ağır bir maçtı ancak Fenerbahçeli oyuncuların bunun altından kalktıklarını gördük. Oyun ideal değildi ancak savunma tarafını iyi oynadılar" dedi.

İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren İlker Yağcıoğlu, "İrfan Can'ın yaptığı affedilmez bir hata. Böyle önemli bir maçta 2-0 öndeyken neden böyle bir şey yaparsın? Öfke kontrolüyle ilgili bir destek alması lazım." ifadelerini kullandı.

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