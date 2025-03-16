İlker Püren: "Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Yeni Malatyaspor maçınınn ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlker Püren: 'Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu'
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16 Mart 2025 00:45
Son güncelleme 16 Mart 2025 00:48

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, birlikte oynama alışkanlığını artırdıkları bir maç olduğunu bildirdi. 

Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, psikolojik olarak zor bir müsabakaya çıktıklarını söyledi.

Rakibin içinde bulunduğu durum ve yaşadıkları nedeniyle morallerinin bozuk olduğunu dile getiren Püren, "Üstüne çok fazla gitsen farklı skorlar ortaya çıkabiliyor, rakip çok fazla üzülebiliyor. İşi çok ciddiye almasan bu futbol her zaman dikkatli olman gereken bir durum. Neticede kazandık. Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu. Görmediğimiz oyuncuları dahil ettik, her şeyiyle pozitif bir müsabakaydı." dedi.

Püren, Ligin 31 haftasında deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçına değinerek, "Bana göre Süper Lig de dahil Türkiye'nin sayılı müsabakalarından birisi olacağına eminim. Oyuncuları çok fazla motive etmemize gerek kalmayacak. Zaten ezeli rekabet sürüyor. Temennimiz dostluk içerisinde, hırgür çıkmadan hak edenin kazandığı bir müsabaka olacağına inanıyorum. Her zaman oraya kazanmak için giden bir Sakaryaspor vardı, biz de bu geleneği devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

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