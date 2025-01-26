İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda farklı galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 83-62 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda farklı galip
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26 Ocak 2025 21:59

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, Bodrum Basketbol'a konuk oldu.

Bodrum Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 83-62 kazandı.

Salon: Bodrum Spor

Hakemler: Burak Yılmaz, Nihat Çetin, Mustafa Candemir Tabak

Bodrum Basketbol: Jones 17, Selin Tekin 5, Zehra Sıla Tunçdemir, Ayşenaz Harma 2, Azra Erçelik 3, İdal Yavuz, Zümra Küçük 3, Gizem Tüzün 1, Hollingshed 25, Eslem Güler 6

İlkem Yapı Tarsusspor: Ecem Erk 2, Sheppard 30, Heal 15, Büşra Akgün, Nisa Yalçın 2, Banu Şimşek, Alleyne 19, Ceylin Beyaz Altunpa 3, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker, Hurt 12

1. Periyot: 12-20

Devre: 31-37

3. Periyot: 55-63

 

 

 



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