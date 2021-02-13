İlkay Gündoğan şov devam ediyor!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City evinde Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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İlkay Gündoğan şov devam ediyor!
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13 Şubat 2021 22:27
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Rodri ile 50 ve 66. dakikalarda İlkay Gündoğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 13. galibiyetini alırken puanını 53 yaptı ve Leicester City ile puan farkını 7'ye yükseltti. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Tottenham ise 36 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City deplasmanda Everton ile karşılaşacakken, Tottenham ise deplasmanda West Ham'a konuk olacak.



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