25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-061'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
2-055'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-264'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-263'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-059'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
0-064'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-159'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Kasım 2025 23:02 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 23:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe açıklaması!
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Union Saint-Gilloise maçının ardından konuştu.

İlkay Gündoğan, "Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var." dedi.

Deneyimli yıldız, "Ben de sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız." diye konuştu.


35 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alırsak galiba Play-Off'a kalmayı garantiliyoruz." diye konuştu.

İlkay Gündoğan, ligdeki Fenerbahçe derbisi için, "Performansımızı arttırmalıyız. Pazartesi günkü Fenerbahçe maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE DERBİSİNDE İYİ SKOR..."

Fiziksel durumuna değinen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bazı eksiklikler var. Bugün de bu belli oldu. Ben de istediğim performansı gösteremedim. Bu eksikleri en kısa sürede düzeltmeyi istiyorum. Biraz daha maç ritmine ihtiyacım var. En önemli nokta da bir daha sakatlanmamak. Kadromuz şu anda çok dar. Önümüzdeki maçlarda en azından 60-70, belki de 90 dakika oynamam gerekiyor. Bu durum 4-5 hafta sahalardan uzak duran bir oyuncu için riskli. O riskleri şu anda almamız gerekiyor. Yavaş yavaş ritmimi bulmam lazım. Daha iyi olmam lazım. Takım olarak pazartesi akşamı başka bir yüzümüzü göstermek istiyoruz. İyi bir performansla iyi bir skor almak istiyoruz." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİNDEN"

Fenerbahçe derbisine değinen İlkay, "Belki de futbolun güzelliği bu. Her maçın sonrası, diğer maçın öncesi oluyor. Böyle bir rakibe karşı, böyle bir skordan sonra derbiye motive olmamız lazım. Bu derbi, dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Bizim ve taraftarımız için önemli bir maç. İyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz, pazartesi akşamı oynayacağımız Fenerbahçe derbisi." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
