İlk yarı için neler söylediler?

Yorumcular, Galatasaray'ın Konyaspor önünde 1-0 üstün tamamladığı ilk yarıyı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
İlk yarı için neler söylediler?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2021 16:57
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Erman Toroğlu, Metin Tekin, Önder Özen, Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar ve Volkan Demirel değerlendirdi.

ERMAN TOROĞLU

Top, Konya'da fazla gözüktü gibi ancak vitaminsiz. Galatasaray, kontraya çıktığında çok tehlikeli oluyor. Konya çok ağır, bando mızıka geliyor Galatasaray'ın üstüne. Pozisyonları yok, ben görmedim. Ağır ağır oynuyorlar. Galatasaray kaleye daha çabuk gidiyor. Arkayı açık yakaladıklarında çabuk adamları var ileride. Nasıl oynanacaksa öyle oynadı Galatasaray. Galatasaray çok fazla Konya'nın üstüne gitmiyor. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor - Fenerbahçe maçı berabere biterse tam kaymaklı olacak galibiyet Galatasaray için.
METİN TEKİN

Galatasaray için kritik bir maç, Beşiktaş kaybetmiş, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı var. Erken bir gol geldi. Ancak Galatasaray iç saha oyununu oynayamadı. Konyaspor da çok fazla üretken değildi. %50 - %50 topla oynama var, Galatasaray adına iç sahada çok istenen istatistik değil. 1-0 devam ettiği sürece, skor Galatasaray için tehlikeli olacaktır.

ÖNDER ÖZEN

Galatasaray öne geçtikten sonra 4-17 arası Konyaspor çok baskılı oynadı. 22-30 arası Galatasaray baskıyı kırdı. Galatasaray oyunu dengeledi ve Olimpu Morutan da daha fazla rol almaya başladı. Çok etkili ve kaliteli oyuncu olduğunu gösteriyor. 35-45 arası Konyaspor'un oyun üstünlüğü vardı. Skor 1-0 ama Galatasaray tam anlamıyla oyun olarak istediğini yapmadı. Konyaspor'un geriye dönüşleri iyi değil, Galatasaray bundan yararlanabilirdi. Morutan orta sahada topla buluşabilseydi, birçok kez Galatasaray'ı iyi çıkartabilirdi. Çok müsaitti ilk yarı buna. Farkı arttırabilirlerdi.

TUGAY KERİMOĞLU

Gol sonrasında yakalanan 2-3 pozisyon var Galatasaray adına. Konyaspor topa sahip oluyor, oynama isteği var. Cicaldau'nun oyun içerisinde uzak oluşu, oyuna katkısının olmamasını söyleyebiliriz. Top, Galatasaray'da yeterince kalmadı.

FEYYAZ UÇAR

Konyaspor, ceza alanında çoğalamıyor. Halil'in isteği, arzusu göze çarpıyor, girdiği pozisyonlar var. Kerem biraz etkisiz. Orta sahaya takviye gerekebilir, top Galatasaray'da kalmıyor.

VOLKAN DEMİREL

Erken gelen gol Galatasaray'ı oyun anlamında rahatlattı. Golden sonra 15 dakika iyi oyun sergilediler. Ancak iki takımda da oyun düzeninde geliştirilen pozisyonlar yok. Maç ortada gidip geliyor, skor olarak Galatasaray önde. Galatasaray'ın 2. golü bulması lazım, yoksa oyun zora girebilir.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.