İlk yarı için ne dediler? Sivasspor - Beşiktaş

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.



İŞTE YAZARLARIN DEVRE ARASI YORUMU



FEYYAZ UÇAR: "Beşiktaş'ın çözmesi gereken durum Rosier'in durumu. Sakat sakat oynuyor ve Sivasspor oradan gelmeye devam edecektir."



TUGAY KERİMOĞLU: "Beşiktaş'ta görünen problem orta alanı güçlendirmek zorunda. Necip bu oyuna katkıda bulunamıyor. Atiba ortada savunma kadar ileriye de destek veriyor. 60-65'ten sonra düşerse Beşiktaş sorun yaşayabilir"



TÜMER METİN: "Ben tempo ve oyundan şikayetçiyim. İşimiz gereği maçları izliyoruz. Ama bu akşam işimi yapmıyor olsam. Evde oturuyor olsam şu maçı çoktan bırakırdım. Bu maçta zemin de biraz kötü onu da söylemek gerekiyor. Oyuncuların işini zorlaştıran bir zemin. Maçın genelinde sıkıcı diyebileceğimiz bir maç. Ne olursa olsun zor diye tabir ettiğimiz Sivasspor deplasmanında Beşiktaş'ın 2-1 önde devreye girmesi önemli. İlk 45 dakikada çok iyi bir Ghezzal izledik. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Teixeira da buna eşlik ederse Beşiktaş skoru 3-1'e getirip maçı koparabilir. 15 dakikada maçı çözemezse Beşiktaş, Sivasspor fiziksel üstünlüğüyle maçı çevirebilir. Serdar Saatçı; Montero kadar, Welinton kadar oynar. Emirhan da Kenan kadar oynar. Önder Hoca, kontratı aldıktan sonra biraz puana, biraz geleceğine yönelik yüksek maliyetli, tecrübeli oyunculara yönelmeye başladı."





İLGİLİ VİDEO