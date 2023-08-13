İlhami Siraçhan Nas için Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'a imza atan İlhami Siraçhan Nas için transfer itirafı geldi.21 yaşındaki oyuncunun babası Mehmet Nas, oğlunun Fenerbahçe'ye transferinin yüzde 99 bittiğini ancak daha sonra şartlarda değişiklik olduğunu ve Galatasaray'a imza attığını söyledi.Hürriyet'e konuşan Mehmet Nas,dedi.Mehmet Nas, ayrıca oğlunun transfer süreci içinsözlerini sarf etti.Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu için 10 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek."Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."