İlhami Siraçhan Nas için Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'a imza atan İlhami Siraçhan Nas için transfer itirafı geldi.
21 yaşındaki oyuncunun babası Mehmet Nas, oğlunun Fenerbahçe'ye transferinin yüzde 99 bittiğini ancak daha sonra şartlarda değişiklik olduğunu ve Galatasaray'a imza attığını söyledi.
"ERDEN TİMUR'UN EPEY ETKİSİ VAR"
Hürriyet'e konuşan Mehmet Nas, "Lig'in ikinci yarısından beri Galatasaray, Siraçhan'ı takip ediyordu. 2 ay önce Galatasaray transfer etmek istediğini söyledi. O sürede transferde yavaşlama oldu. Transfer askıda kalınca açıkçası Fenerbahçe o dönem devreye girdi. Fenerbahçe daha çabuk davrandı ve maddi konularda anlaşıldı. 10 gün önce Siraçhan'ın Fenerbahçe'ye transferi yüzde 99 bitmişti. Fenerbahçe'yle maddi konularda anlaşılmıştı fakat bazı şartlarda değişiklik olmuştu. Siraçhan'ın da zaten daha farklı düşünceleri vardı. Erden Timur Bey, Siraçhan'la konuştu. Erden Bey'in transferde epey bir etkisi vardır. Erden Bey olaya el attı ve transferi bitirdi." dedi.
"İNŞALLAH KALICI OLUR"
Mehmet Nas, ayrıca oğlunun transfer süreci için "İnşallah Galatasaray'da kalıcı olur ve ondan sonra farklı hedefleri de yavaş yavaş gerçekleştirecektir. Okan Hoca, kişilik ve karakter olarak çok sevdiğim bir insandır ama bu transfer sürecinde hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Okan Hoca ile Siraçhan'ı tanıştırmak için götürdüğümde 10 sene sonra ilk defa orada karşılaştık. Belki Okan Hoca bile Siraçhan'ın oğlum olduğunu sonradan öğrenmiştir. Tamamen benim dışımda gerçekleşen bir transfer." sözlerini sarf etti.
Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu için 10 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray'ın transferinde açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."
21 yaşındaki oyuncunun babası Mehmet Nas, oğlunun Fenerbahçe'ye transferinin yüzde 99 bittiğini ancak daha sonra şartlarda değişiklik olduğunu ve Galatasaray'a imza attığını söyledi.
"ERDEN TİMUR'UN EPEY ETKİSİ VAR"
Hürriyet'e konuşan Mehmet Nas, "Lig'in ikinci yarısından beri Galatasaray, Siraçhan'ı takip ediyordu. 2 ay önce Galatasaray transfer etmek istediğini söyledi. O sürede transferde yavaşlama oldu. Transfer askıda kalınca açıkçası Fenerbahçe o dönem devreye girdi. Fenerbahçe daha çabuk davrandı ve maddi konularda anlaşıldı. 10 gün önce Siraçhan'ın Fenerbahçe'ye transferi yüzde 99 bitmişti. Fenerbahçe'yle maddi konularda anlaşılmıştı fakat bazı şartlarda değişiklik olmuştu. Siraçhan'ın da zaten daha farklı düşünceleri vardı. Erden Timur Bey, Siraçhan'la konuştu. Erden Bey'in transferde epey bir etkisi vardır. Erden Bey olaya el attı ve transferi bitirdi." dedi.
"İNŞALLAH KALICI OLUR"
Mehmet Nas, ayrıca oğlunun transfer süreci için "İnşallah Galatasaray'da kalıcı olur ve ondan sonra farklı hedefleri de yavaş yavaş gerçekleştirecektir. Okan Hoca, kişilik ve karakter olarak çok sevdiğim bir insandır ama bu transfer sürecinde hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Okan Hoca ile Siraçhan'ı tanıştırmak için götürdüğümde 10 sene sonra ilk defa orada karşılaştık. Belki Okan Hoca bile Siraçhan'ın oğlum olduğunu sonradan öğrenmiştir. Tamamen benim dışımda gerçekleşen bir transfer." sözlerini sarf etti.
Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu için 10 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray'ın transferinde açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."