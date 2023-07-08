Iheanacho yarışı kızışıyor

Adı Beşiktaş'la da anılan Kelechi Iheanacho'ya, Premier Lig ekiplerinden sonra Suudi Arabistan'dan da teklif gelebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Iheanacho yarışı kızışıyor
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08 Temmuz 2023 18:11
Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen ve transfer çalışmalarını bu yönde yapmak isteyen Beşiktaş'ta santrfor transferinde öne çıkan isimlerden birisi Kelechi Iheanacho.

Ancak bu transfer gün geçtikçe zorlaşıyor. Premier Lig'den talipleri olan Nijeryalı yıldıza Suudi Arabistan ekipleri de talip oldu.

TAKIMDAN AYRILACAK

Kelechi Iheanacho'nun, Premier Ligde gösterdiği kötü performansın ardından küme düşen Leicester City'den ayrılacağı söylenmişti.

SkySports'un haberine göre takımdan ayrılmak isteyen Kelechi Iheanacho için en ciddi ilgiyi Nottingham Forest, Everton ve Beşiktaş göstermişti ancak kulübe gelen ciddi bir teklifin olmamasının ardından Suudi Arabistan ekipleri de Nijeryalı yıldız için devreye girmiş durumda.

35 MAÇA ÇIKTI

Leicester City formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıkan Kelechi Iheanacho bu karşılaşmalarda 8 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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