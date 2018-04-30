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Igor Tudor: "4 gün sonra çok normal"

Udinese'nin yeni teknik direktörü Igor Tudor, Benevento ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Igor Tudor: '4 gün sonra çok normal'
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30 Nisan 2018 02:27
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Udinese başında ilk maçında Benevento ile 3-3 berabere kaldı.

"MILAN'I MAĞLUP EDEN TAKIM..."

Son dakikada Bacary Sagna'dan yedikleri golle 3-3 berabere kalmalarını değerlendiren Tudor, "Futbol böyle bir oyun. Bazen böyle şeyler olur. Juventus'a karşı iyi direnen, Milan'ı mağlup eden bir takımla karşılaştık. 5 dakika daha dayanmalıydık ancak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ 4 GÜN OLDU"

Ligde 11 maçlık mağlubiyet serisinin sona ermiş olmasına vurgu yapan Tudor, "Özlediğimiz puanı aldık. 11 yenilgi sonrasında bir bunalım olması çok normal. Bunun üzerinde çalışmıştım. Inter maçına daha iyi hazırlanacağız. Bu maçta beğenmediğim şeyler vardı ama takıma geleli 4 gün oldu ve bu çok normal" şeklinde konuştu.

Benevento ile 3-3 berabere kalan Udinese, 35 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 34 puanla 14. sırada bulunuyor.



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