Igor Tudor: '4 gün sonra çok normal'

eski teknik direktörübaşında ilk maçındaile 3-3 berabere kaldı.Son dakikada Bacary Sagna'dan yedikleri golle 3-3 berabere kalmalarını değerlendiren Tudor, "Futbol böyle bir oyun. Bazen böyle şeyler olur. Juventus'a karşı iyi direnen, Milan'ı mağlup eden bir takımla karşılaştık. 5 dakika daha dayanmalıydık ancak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ligde 11 maçlık mağlubiyet serisinin sona ermiş olmasına vurgu yapan Tudor, "Özlediğimiz puanı aldık. 11 yenilgi sonrasında bir bunalım olması çok normal. Bunun üzerinde çalışmıştım. Inter maçına daha iyi hazırlanacağız. Bu maçta beğenmediğim şeyler vardı ama takıma geleli 4 gün oldu ve bu çok normal" şeklinde konuştu.Benevento ile 3-3 berabere kalan Udinese, 35 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 34 puanla 14. sırada bulunuyor.