Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yolları ayırdığını açıkladı.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldıkları dönemde sergiledikleri özveri için Çağdaş Çavuş ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz."



