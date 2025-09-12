12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yolları ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldıkları dönemde sergiledikleri özveri için Çağdaş Çavuş ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz."

