iddaa'dan bu hafta sonu için için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.
Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe - Başakşehir, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City - Inter ve İtalya Ligi'ndeki Play-Out'ta Spezia - Hellas Verona maçları için özel bir oyun var!
Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?
Bu oyunla, kombine kuponda toplam 5.42 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 6.56 oluyor.
iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.
ÜÇÜ DE KAZANIR MI?
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Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe - Başakşehir, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City - Inter ve İtalya Ligi'ndeki Play-Out'ta Spezia - Hellas Verona maçları için özel bir oyun var!
Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?
Bu oyunla, kombine kuponda toplam 5.42 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 6.56 oluyor.
iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.
ÜÇÜ DE KAZANIR MI?
İDDAA.COM'DAN HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA
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