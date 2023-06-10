iddaa'da Fenerbahçe, Manchester City ve Hellas Verona için özel oyun

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve İtalya'da Hellas Verona'nın Play-Out'ta oynayacağı maçlar için iddaa'da özel bir oyun var!

Haber; Sporx.com
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iddaa'da Fenerbahçe, Manchester City ve Hellas Verona için özel oyun
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10 Haziran 2023 10:18
iddaa'dan bu hafta sonu için için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.

Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe - Başakşehir, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City - Inter ve İtalya Ligi'ndeki Play-Out'ta Spezia - Hellas Verona maçları için özel bir oyun var!

Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?

Bu oyunla, kombine kuponda toplam 5.42 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 6.56 oluyor.

iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.

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