Icardi'den 'oyuna girme' şakası

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, teknik ekiple şakalaştı.
Müsabakayı Galatasaray yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip eden Icardi, maçın 17. dakikasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sakatlandığı bir pozisyonda yedek kulübesine, "Oyuna girebilirim" şeklinde işaret yaptı.
Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Icardi'nin bu şakası gülüşmelere neden oldu.
Müsabakayı Galatasaray yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip eden Icardi, maçın 17. dakikasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sakatlandığı bir pozisyonda yedek kulübesine, "Oyuna girebilirim" şeklinde işaret yaptı.
Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Icardi'nin bu şakası gülüşmelere neden oldu.
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