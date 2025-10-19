19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-189'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

İbrahim Üzülmez'den ofsayt çizgisi isyanı!

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Boluspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Ekim 2025 23:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İbrahim Üzülmez'den ofsayt çizgisi isyanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Oyunu çevirmek için son dakikaya kadar, terinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini anlatan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Oyunu çevirmek için son dakikaya kadar, terinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdikleri mücadelelerinden dolayı yürekten kutluyorum. Evet 2 puan kaybettik ama o ofsayt çizgisini şimdi izliyorum. Bu kadar da erken vermemesi gerekiyordu kararı. Biz geçen hafta burada Koita'nın pozisyonunu hiçbir şey olmamasına rağmen 5 dakika izledik, 5 dakika bekledik. Bugünkü ofsaytta niye 30 saniye, 45 saniye bekliyoruz ki? Biraz daha inceleyelim, biraz daha araştıralım. Bize de mesajlar geliyor. Ofsayt çizgisi olmadığını söylüyorlar. Ben 10 kişi zaten mücadele ediyorum burada. 10 kişiyle emek veriyorum 50 dakika boyunca. Bir iki dakika da biz bekleyelim. Acelemiz yok ki. Geçen hafta 5 dakika bekledik. İki dakika da burada bekleyelim o çizgiyi iyice, net olarak öğrenmek için. Bize yazık değil mi? Zaten eksik mücadele ediyorum."

İbrahim Üzülmez, attıkları golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar aslanlar gibi mücadele etti. Son dakikaya kadar, sonuna kadar emeklerini gösterdi. Bekle hocam, bekle acelemiz yok hocam. Ofsayt çizgisini çizmek için 45 saniyede karar vermeyelim, bekleyelim. Bu mücadelenin içerisinde olacağız. Tabi ki puan kayıpları olacak, bu maratonda böylesine kötü oynadığımız maçlar da olacak, ilk 45 dakikadaki gibi. Oyuncularıma bu 1 puanı almak için gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Boluspor son haftalarda olumsuz anlamda sonuçlar alıyor. Ertuğrul hoca ile beraber de onlar da iyi mücadele ettiler. 10 kişi kalmamıza rağmen kayıp olan 2 puana üzülüyorum. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.