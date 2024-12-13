İbrahim Kutluay: 'Taraftar bu kadar sınanmamalı'

Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco'ya 99-69 yenildiği maçın son çeyreğinde sarı lacivertli taraftarlar, skor ve oyun üzerine tepkilerini gösterdi. Bu sırada maçın yorumcusu olan ve Fenerbahçeli kimliğiyle de tanınan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın yorumları dikkat çekti.
Mücadelenin bitimine 5.57 kala ve skor 84-63 iken bazı taraftarlar, salonu yoğun şekilde terk etmeye başladı. Bu sırada tribünlerden 'Ali Koç istifa' tezahüratları da yükseldi.
İbrahim Kutluay'ın bu anda yaptığı yorumlar ise şöyle:
"Fenerbahçe taraftarlarının, futbol maçındaki tezahüratları burada da zaman zaman yapılıyor. Tribünün 3'te 2'si de boşalttı tribünü. Ben de çok kızıyorum bu tarz hareketlere, bu kadar erken terk edilmemeli. Bu takım EuroLeague ikincisi ama tabii oynanan oyun, basketbol, bugün açısından hiç iç açıcı değil.
Fenerbahçe taraftarı da bu kadar sınanmamalı. Futbolda alınan arka arkaya mağlubiyetler, iyi giden bir basketbol takımı vardı, orada da istenilen sonuç olmayınca insanlar artık bir yerde bir tepki vermek zorundalar. Onları da anlamak lazım. Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi!"
Mücadelenin bitimine 5.57 kala ve skor 84-63 iken bazı taraftarlar, salonu yoğun şekilde terk etmeye başladı. Bu sırada tribünlerden 'Ali Koç istifa' tezahüratları da yükseldi.
İbrahim Kutluay'ın bu anda yaptığı yorumlar ise şöyle:
"Fenerbahçe taraftarlarının, futbol maçındaki tezahüratları burada da zaman zaman yapılıyor. Tribünün 3'te 2'si de boşalttı tribünü. Ben de çok kızıyorum bu tarz hareketlere, bu kadar erken terk edilmemeli. Bu takım EuroLeague ikincisi ama tabii oynanan oyun, basketbol, bugün açısından hiç iç açıcı değil.
Fenerbahçe taraftarı da bu kadar sınanmamalı. Futbolda alınan arka arkaya mağlubiyetler, iyi giden bir basketbol takımı vardı, orada da istenilen sonuç olmayınca insanlar artık bir yerde bir tepki vermek zorundalar. Onları da anlamak lazım. Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi!"