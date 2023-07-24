Hüseyin Eroğlu, Galatasaray'dan transferi açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Taylan Antalyalı transferini tamamladıklarını açıkladı.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu, Galatasaray'dan transferi açıkladı!
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24 Temmuz 2023 22:43
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 22:59
Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada, "Taylan Antalyalı uzun süredir temas halinde olduğumuz bir oyuncu. Daha önce de benim öğrencimdi. Bugün büyük bir ihtimalle görüşmeler tamamlandı gibi ve transferin de yarın tamamlanmasını ve antrenmana katılmasını bekliyoruz." dedi.

Eroğlu ayrıca, "Ama futbolda her an her şey değişkenlik gösterebiliyor. Son anda bir değişiklik olabilir, bu sene bunu çok yaşadık. Başkanımızla birlikte son aşamaya getirdiğimiz bir çok isme farklı kulüpler devreye girdi. Taylan'da da son aşamada iki kulüp devreye girdi. Transferde garanti konuşmak sıkıntılı olabiliyor. Bazı oyuncuları getirme aşamasındayken olmayabiliyor." ifadelerini kullandı.

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