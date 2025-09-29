28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
2-1
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
0-0
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
2-0
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-1
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Hüseyin Eroğlu: "9 kişiyle 1 puan iyi"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

29 Eylül 2025 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hüseyin Eroğlu: '9 kişiyle 1 puan iyi'
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ankara temsilcisinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın zor olacağını bildiklerini ama bu kadar zor geçeceğini tahmin etmediklerini dile getiren Eroğlu, "Geçen haftanın verdiği moralle kazandığımız bir maçtan sonra oyuncularımızla iyi bir hafta geçirmiştik. Ama ilk yarı oyuna bir türlü giremeyen oyuncularımız vardı. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık." diye konuştu.

Yaptıkları pas hataları neticesinde rakiplerinin üzerlerine gelerek baskı oluşturduğunu anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Bunların birçoğunda pas hatalarımız, yanlış tercihlerimiz ve topun bizde kalmamasıydı. Süreçte tabii ki yine de gol bularak öne geçtik. Savunmamız, kalecimiz Erhan'ın performansı gerçekten ilk yarıda iyiydi. Planımız aslında tutmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Rakibin de kazanmak için hamleler yapacağını, taraftarı önünde kazanmak isteyeceğini biliyorduk. Hamle şansımızı ikinci yarı kullanıp belki geçişten skoru lehimize daha da artırma fırsatı olabilirdi. Talihsiz bir kart yedik. Doğru bir karttı. 10 kişi kaldığımız an aslında biraz daha savunmada durmaya çalıştık. Alanları kapattık. 5-3-1'e döndük. Biraz daha koridorları kapatmak istedik. Rakibin kenarlardan geleceğini biliyorduk."

Oyuncularının iyi mücadele ettiğine dikkati çeken Eroğlu, "İkinci kırmızı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun bir teması var ama çok ağır bir temas olduğunu düşünmüyorum. Bence ağır bir karar oldu ve 9 kişi kaldıktan sonra da tamamıyla savunmada kaldık. Oyuncularımı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Evet burası zor bir deplasman. Gönül isterdi kazanmak ama belki 11-11 gitseydi bizim lehimize olabilirdi. 9 kişiyle bir puan aldık, bu anlamda iyi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
