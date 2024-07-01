Hummels için Beşiktaş'a zorlu rakip: Leverkusen

, lider savunma oyuncusu Jonathan Tah'ınmuhtemel transferi nedeniyle stoper arayışlarına başladı.Almanyer alan habere göre;Tah'ın yerine düşündüğü isimlerden birida transfer listesinde olan...Listesindeki diğer stoperlerin çok yüksek bonservisli olması, serbest kalma bedeli 22.5 milyon euro olan Stuttgart'ın yıldızı parlayan stoperi Waldemar Anton'un ise Borussia Dortmund'u tercih etmesi nedeniyle Leverkusen yönetimi rotasını Hummels'e kırdı.Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle tercih nedeni olduğu, ancak ilerleyen yaşı, hızını kaybetmesi nedeniyle düşündürdüğü belirtildi.Leverkusen'in transfer piyasasında, şampiyon teknik direktör Xabi Alonso'nun kriterlerini karşılayan diğer stoperler için temasa geçeceği, olmazsa Hummels ile daha net görüşmeler yapacağı vurgulandı.Kariyerinin tamamını Bayern Münih ve Borussia Dortmund'da geçiren Mats Hummels, çıktığı 701 resmi maçta 59 gol atıp 32 asist yaptı.