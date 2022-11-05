İngiltere Championship'te Millwall ile Hull City karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Liam Rosenior ile ilk maçına çıkan Hull City, maçtan 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Hull City'de Dimitris Pelkas, Jean Michael Seri ve Oscar Estupinan maça ilk 11'de başladı. Oscar Estupinan 37. dakikasda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pelkas, 53. dakikada yerini Greg Docherty'e bıraktı.



Konuk ekip Hull City'de Ozan Tufan ve Doğukan Sinik maça yedek kulübesinde başladı ancak mücadelede şans bulamadılar.



Ligde iki hafta sonra puanla tanışan Hull City puanını 21'e yükseltti. Evinde dört maç sonra puan kaybeden Milwall 28 puana ulaştı.



İngiltere Championship'te gelecek hafta Milwall, Preston deplasmanına konuk olacak. Hull City de Cardiff ile deplasmanda konuk olacak.



