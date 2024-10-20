Hull City sahasında kaybetti!

İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Sunderland'e 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City sahasında kaybetti!
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20 Ekim 2024 18:53
İngiltere Championship 10. hafta maçında Hull City, sahasında Sunderland ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Sunderland 1-0'lık skorla kazandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Wilson Isidor attı.

Hull City'de Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Hull City, 12 puanda kaldı. Sunderland, 22 puana yükseldi.

Hull City, ligde gelecek hafta Burnley'i ağırlayacak. Sunderland, bu kez Luton Town deplasmanına gidecek.

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