İngiltere Championship'in 27. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City ile David Wagner'in yönetimindeki Norwich City karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Norwich City 2-1 kazanırken goller; 36. dakikada Jon Rowe ve 88. dakikada Christian Fassnacht'tan geldi.
Hull City'nin tek golünü 90+1'de Tyler Morton kaydederken, milli futbolcu Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte son 5 lig maçında 4 mağlubiyet alan Hull City 39 puanda kalırken, Norwich City 38 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Sunderland'e konuk olurken, Norwich City evinde West Bromwich'i ağırlayacak.
MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Norwich City 2-1 kazanırken goller; 36. dakikada Jon Rowe ve 88. dakikada Christian Fassnacht'tan geldi.
Hull City'nin tek golünü 90+1'de Tyler Morton kaydederken, milli futbolcu Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte son 5 lig maçında 4 mağlubiyet alan Hull City 39 puanda kalırken, Norwich City 38 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Sunderland'e konuk olurken, Norwich City evinde West Bromwich'i ağırlayacak.