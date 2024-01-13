Hull City, Norwich City'e direnemedi

İngiltere Championship'in 27. haftasında Hull City evinde Norwich City'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City, Norwich City'e direnemedi
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13 Ocak 2024 01:06
İngiltere Championship'in 27. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City ile David Wagner'in yönetimindeki Norwich City karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Norwich City 2-1 kazanırken goller; 36. dakikada Jon Rowe ve 88. dakikada Christian Fassnacht'tan geldi.

Hull City'nin tek golünü 90+1'de Tyler Morton kaydederken, milli futbolcu Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte son 5 lig maçında 4 mağlubiyet alan Hull City 39 puanda kalırken, Norwich City 38 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Sunderland'e konuk olurken, Norwich City evinde West Bromwich'i ağırlayacak.

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