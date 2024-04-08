Hull City'de Abdülkadir Ömür'e tam not

Devre arasında Trabzonspor'dan, Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür performansıyla tam not oldu.

, Fotoğraf; Imago
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Hull City'de Abdülkadir Ömür'e tam not
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08 Nisan 2024 15:39
Hull City'nin Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Abdülkadir Ömür, takımının kazandığı Cardiff mücadelesindeki performansıyla tam not aldı.

Ara transfer döneminde kadro dışı kaldıktan sonra 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye satılan Abdülkadir Ömür, yeni takımına alışmış gözüküyor.

25 yaşındaki orta saha, önceki gün Hull City'nin Cardiff'i mağlup ettiği Championship mücadelesinde 76 dakika sahada kaldı. 1 topu direkten dönen, 1 pozisyonda da çektiği şut kaleci tarafından güçlükle engellenen Abdülkadir, performansıyla tam not aldı.

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