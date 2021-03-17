'Hulk çok fazla terliyor ve terleyerek 5 kilo verdi'

Atletico Mineiro Fizyoterapisti Roberto Chiari, takımın yıldızı Hulk için açıklamalarda bulundu.



Hulk'un çok terlediğini ve bir anda kilo verdiğini söyleyen Chiari, "Hulk çok fazla terliyor. Oyuncuların terlemesi, vücut ısısını çok iyi ayarlamalarını da sağlar. Bu bir problem değildir ancak bizim onların su ihtiyaçlarını doğru şekilde gidermemizi gerektirir. Bir idmanda terleyerek 5 kilo birden verdiğini fark ettik. En azından 5 kilo almıyor, bu da güzel." ifadelerini kullandı.



