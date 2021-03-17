"Hulk çok fazla terliyor ve terleyerek 5 kilo verdi"

Ülkesi Brezilya'da Atletico Mineiro takımında top koşturan Hulk için takımın fizyoterapistinden açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Hulk çok fazla terliyor ve terleyerek 5 kilo verdi'
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17 Mart 2021 21:47
Atletico Mineiro Fizyoterapisti Roberto Chiari, takımın yıldızı Hulk için açıklamalarda bulundu.

Hulk'un çok terlediğini ve bir anda kilo verdiğini söyleyen Chiari, "Hulk çok fazla terliyor. Oyuncuların terlemesi, vücut ısısını çok iyi ayarlamalarını da sağlar. Bu bir problem değildir ancak bizim onların su ihtiyaçlarını doğru şekilde gidermemizi gerektirir. Bir idmanda terleyerek 5 kilo birden verdiğini fark ettik. En azından 5 kilo almıyor, bu da güzel." ifadelerini kullandı.



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