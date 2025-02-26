Hukukçular: 'Mourinho ırkçılık yapmıyor'

Mourinho'nun basın toplantısında yaptığı konuşma, bunun sonrasında Galatasaray'ın tepkisi ve "ırkçılık" söylemi nedeniyle yargıya, UEFA'ya ve FIFA'ya gideceğini belirtmesi, bir anda derbi tartışmasını, "hukuksal" zemine çekti. Spor hukukunda uzman ,Türk spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Avukat Emin Özkurt ve Avukat Alpay Köse Mourinho'nun olay yaratan ifadesini değerlendirdi.CAS ve Euroleague Tahkim hakemi, avukat Emin Özkurt, alaya hem sportif hem de adli yönünden bakmak gerektiğini belirterek,dedi.Galatasaray'ın kulüp olarak başvurma hakkı olmadığını da aktaran Özkurt:ifadelerini kullandı.Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı, avukat Alpay Köse ise Mourinho'nun açıklamalarının herhangi bir suç unsuru oluşturup oluşturmadığını değerlendirme yetkisinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda olduğunun altını çizerek,şeklinde konuştu.Mourinho'nun açıklamasında Galatasaray yedek kulübesinin yaptığı hareketlerin maymuna benzetildiğinin açık olduğunu kaydeden Köse,dedi.