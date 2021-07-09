Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu!
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09 Temmuz 2021 13:11
Geçen sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla mücadele eden santrfor oyuncusu Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu.

Kolombiyalı golcü, Brezilya Ligi ekiplerinden Bahia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Rodallega, Türkiye'de geçirdiği 6 sezonda çıktığı 190 maçta 69 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.


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