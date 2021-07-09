Geçen sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla mücadele eden santrfor oyuncusu Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu.
Kolombiyalı golcü, Brezilya Ligi ekiplerinden Bahia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Rodallega, Türkiye'de geçirdiği 6 sezonda çıktığı 190 maçta 69 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.
Kolombiyalı golcü, Brezilya Ligi ekiplerinden Bahia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Rodallega, Türkiye'de geçirdiği 6 sezonda çıktığı 190 maçta 69 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.