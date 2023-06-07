Houston Rockets'ın bu yazın serbest oyuncu döneminde Fred VanVleet, Brook Lopez, Cam Johnson ve Dillon Brooks ile ilgilendiği iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Rockets'ın Philadelphia 76ers guardı James Harden'ı kovalayacağını ve Sixers'la yeniden sözleşme imzalaması halinde VanVleet'i potansiyel bir ikincil opsiyon olarak gördüğünü bildirdi.



Nets ekibi Johnson'a yaz döneminde gelecek herhangi bir kontrat teklifini karşılayacağını öne sürmüş olduğu için, bu durumun Brooks'u Rockets'a katılma konusunda daha gerçekçi bir aday yaptığı düşünülüyor.



Bu yaz 60 milyon doların üzerinde maaş boşluğuna sahip olacak olan Rockets'ın, forvet ve pivot pozisyonlarına yükseltme aramasının yanı sıra takımı yönetebilecek bir point guardı da kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.





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