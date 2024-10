Houston Rockets'ın yükselen yıldızları Alperen Şengün ve Jalen Green'e maksimum sözleşme teklif etmemeyi tercih ettiği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Rockets ile oyuncuların temsilcileri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini, fakat ne Alperen ne de Green'in şu anda maksimum sözleşme uzatması almayacaklarını belirtti.



Charania, ESPN'in NBA Countdown programında, hem Alperen hem de Green'in önceki sezonki performansları ve gelecekteki potansiyelleri nedeniyle maksimum sözleşmeleri hak ettiklerine inandıklarını, ancak Rockets yönetiminden beklenen teklifin gelmediğini aktardı:



"Rockets yönetimi ve Alperen Şengün ile Jalen Green'in temsilcileri arasında verimli görüşmeler geçti. Ancak günün sonunda her iki oyuncu da önceki sezonki performanslarının ve tavanlarının, potansiyel olarak maksimum sözleşmeyi hak ettiğine inanıyor.



Rockets, her iki oyuncuya takıma maddi anlamda denge getirebilecek anlaşmalar sunmuştu. Fakat eğer bu isimler kendilerine güveniyor ve sınırlı serbest oyuncu dönemine kadar oynamak istiyorsa, aralarında bu kontrat için bir nevi halat çekme oynayacaklar. Uzatma için hazır olsalar da, masada şu anda bir maksimum sözleşme yok. Olsaydı, şimdiye kadar imzalanırdı."



Green an itibariyle dört yıllığı 40,8 milyon dolarlık bir sözleşmeyle oynarken, Alperen ise dört yıllığı 15,5 milyon dolarlık bir kontrata sahip. Green geçtiğimiz sezonu 19,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarla, Alperen ise 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asistle çıkış yakaladığı rakamlarla tamamlamıştı.



Maksimum sözleşme teklifinin sunulmamasının, Rockets'ın bu ikiliye olan inanç eksikliğinden ziyade, mali esnekliğini korumak için yaptığı stratejik bir hamle olduğu düşünülüyor.