Oklahoma City Thunder pivotu Chet Holmgren, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama ile arasında hiçbir husumet olmadığını söyledi.



Sıklıkla aynı kalibrede görülen ve kişisel rakip olarak adlandırılan Holmgren ve Wembanyama ikilisi hakkında, bazı insanlar tarafından bunun rekabetin ötesinde kişisel bir nefrete dayalı olduğuna dair iddialar ortaya atılıyordu.



Lakin Philadelphia 76ers yıldızı Paul George'un podcast'ine katılan Holmgren, Wembanyama ile olan sürtüşmesinin tamamen rekabetçilik temelli olduğunu ve sahanın dışına taşmadığını açıkladı:



"Bu konu hakkında sadece rekabetçi olduğumuzu söyleyebilirim. NBA'e girmeden önce bile birbirimize karşı oynuyorduk. İnsanlar, 'Aranızda düşmanlık mı var?' diye sorup duruyor fakat biz sadece rekabet halindeyiz. Düşmanlık demek, benim onu gördüğüm zaman kavgaya girmemiz demek."



Holmgren ve Wembanyama'nın uzun boylarının yanı sıra şut bloklama ve yetenekli birer driplingci olmaları gibi benzer becerileri, ikilinin birçok kişi tarafından bireysel rekabete girmelerinin temel sebebi olarak görülüyordu.



Geçtiğimiz sezon üç kez karşı karşıya gelen ikili arasındaki maçlardan Thunder iki kez galip çıkarken, Wemby ise OKC'ye karşı 20 sayı ve 13 ribaund ribaund ortalama yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU