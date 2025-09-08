08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-054'
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
2-051'
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-050'
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-052'
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-153'
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-152'
08 Eylül
İsrail-İtalya
1-150'
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
0-0DA

Hoeness'ten Premier Lig'e eleştiri: "Monopoly oynuyorlar"

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Premier Lig kulüplerinin yaptığı transfer harcamalarını eleştirdi.

calendar 08 Eylül 2025 22:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hoeness'ten Premier Lig'e eleştiri: 'Monopoly oynuyorlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayer Leverkusen'in tarihi şampiyonluğunun baş aktörlerinden olan Alman yıldız Florian Wirtz, rekor bir bedelle Liverpool'a transfer oldu.

Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih ve Real Madrid de vardı ancak Bayern, 116 milyon sterlinlik talebi karşılamayı reddederek geri çekildi ve başka hedeflere yöneldi.

Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness, Liverpool'un transferini ve Premier Lig'in mali gücünü eleştirdi. Hoeness ayrıca, Nick Woltemade'nin Newcastle'a yüksek bonservisle transferini de örnek gösterdi.

Hoeness Alman basınına şu açıklamayı yaptı:


"Bayern'de çok memnunuz. Yaz transfer döneminin gerçek kazananı biziz. Güçlü bir kadromuz var, çok fazla takviyeye ihtiyaç duymadık. Elbette Florian Wirtz'i isterdik ama onu asla 150 milyon euroya almazdık."

Deneyimli futbol adamı sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer kulüpler adeta Monopoly oynuyor. Newcastle, Nick Woltemade için çok para ödedi, biz de onunla ilgilenmiştik. Ama Bayern böyle çalışmaz; bu oyuna kendimizi kaptırmayacağız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.