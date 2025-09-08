Hoeness'ten Premier Lig'e eleştiri: 'Monopoly oynuyorlar'

Bayer Leverkusen'in tarihi şampiyonluğunun baş aktörlerinden olan Alman yıldız Florian Wirtz, rekor bir bedelle Liverpool'a transfer oldu.
Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih ve Real Madrid de vardı ancak Bayern, 116 milyon sterlinlik talebi karşılamayı reddederek geri çekildi ve başka hedeflere yöneldi.
Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness, Liverpool'un transferini ve Premier Lig'in mali gücünü eleştirdi. Hoeness ayrıca, Nick Woltemade'nin Newcastle'a yüksek bonservisle transferini de örnek gösterdi.
Hoeness Alman basınına şu açıklamayı yaptı:
"Bayern'de çok memnunuz. Yaz transfer döneminin gerçek kazananı biziz. Güçlü bir kadromuz var, çok fazla takviyeye ihtiyaç duymadık. Elbette Florian Wirtz'i isterdik ama onu asla 150 milyon euroya almazdık."
Deneyimli futbol adamı sözlerine şöyle devam etti:
"Diğer kulüpler adeta Monopoly oynuyor. Newcastle, Nick Woltemade için çok para ödedi, biz de onunla ilgilenmiştik. Ama Bayern böyle çalışmaz; bu oyuna kendimizi kaptırmayacağız."
