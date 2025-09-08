Hoeness'ten Premier Lig'e eleştiri: 'Monopoly oynuyorlar'

Bayer Leverkusen'in tarihi şampiyonluğunun baş aktörlerinden olan Alman yıldız Florian Wirtz, rekor bir bedelle Liverpool'a transfer oldu.Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih ve Real Madrid de vardı ancak Bayern, 116 milyon sterlinlik talebi karşılamayı reddederek geri çekildi ve başka hedeflere yöneldi.Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness, Liverpool'un transferini ve Premier Lig'in mali gücünü eleştirdi. Hoeness ayrıca, Nick Woltemade'nin Newcastle'a yüksek bonservisle transferini de örnek gösterdi.Deneyimli futbol adamı sözlerine şöyle devam etti: