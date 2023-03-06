Hırvatistan'ın Galler ve Türkiye kadrosu açıklandı

Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeki Türkiye ve Galler maçları için 25 kişilik kadrosu belli oldu.



Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta konuk edecekleri Galler ve 28 Mart'ta deplasmandaki Türkiye maçlarının kadrosunu duyurdu.



A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da karşılaşacağı Hırvatistan'ın aday kadrosu şu şekilde:



Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)



Savunma: Domagoj Vida (AEK), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern Münih), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)



Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Luka Sucic (Salzburg)



Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Southampton), Marko Livaja (Hajduk Split), Petar Musa (Benfica)



Rezerv Oyuncular: Ivo Grbic (Atletico Madrid), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Dion Drena Beljo (Augsburg), Dario Spikic (Dinamo Zagreb)





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